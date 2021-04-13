【速報】山口県で６人感染 13日の新型コロナ
2021/4/13 14:07
山口県で13日、新たに30〜60代の男女６人の新型コロナウイルス感染が確認された。防府市３人、周南市、宇部市、和木町が各１人。
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