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【速報】山口県で６人感染　13日の新型コロナ

2021/4/13 14:07

山口県庁

　山口県で13日、新たに30〜60代の男女６人の新型コロナウイルス感染が確認された。防府市３人、周南市、宇部市、和木町が各１人。

【グラフ】山口県の新型コロナウイルス感染者数と医療提供状況


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