【速報】島根県安来市で１人感染 15日の新型コロナ
2021/4/15 10:26
島根県は15日、新たに安来市在住の１人が新型コロナウイルスに感染したと発表した。県内での感染確認は４日連続となった。
【グラフ】47都道府県・過去１週間の新型コロナ10万人当たり感染者数の推移
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