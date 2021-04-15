【速報】島根県安来市で１人感染 15日の新型コロナ

島根県は15日、新たに安来市在住の１人が新型コロナウイルスに感染したと発表した。県内での感染確認は４日連続となった。

【グラフ】島根県の新型コロナウイルス感染者数と医療提供状況

【グラフ】47都道府県・過去１週間の新型コロナ10万人当たり感染者数の推移

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