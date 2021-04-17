催し・おでかけ

ステージ・映画

2021/4/17 12:04

ステージ

　【広島市】心に響く生演奏　ハート・ホームｃａｆｅ（三部作）　１７日午後１時半、東区若草町の広島主城教会。箏／道元容子、新谷多恵、道元優、ギター／竹田知己、尺八／江角昇山、樽田汐山、江角優志。３００円（ドリンク、菓子付き）。Ｔｅｌ０９０（３７４２）４２４９
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