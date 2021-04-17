催し・おでかけ
ステージ・映画
2021/4/17 12:04
ステージ
【広島市】心に響く生演奏 ハート・ホームｃａｆｅ（三部作） １７日午後１時半、東区若草町の広島主城教会。箏／道元容子、新谷多恵、道元優、ギター／竹田知己、尺八／江角昇山、樽田汐山、江角優志。３００円（ドリンク、菓子付き）。Ｔｅｌ０９０（３７４２）４２４９
（ここまで 132文字/記事全文 1867文字）
会員限定の記事です
あなたにおすすめの記事
おでかけガイドの最新記事
-
ステージ・映画
(4/17)
ステージ 【広島市】心に響く生演奏 ハート・ホームｃａｆｅ（三部作） １７日午後１時半、東区若草町の広島主城教会。箏／道元容子、新谷多恵、道元優、ギター／竹田知己、尺八／江角昇山、樽田汐山、江角優志。...
-
イベント
(4/17)
【広島市】飼育の日イベント １８日午前１０時、安佐北区安佐町の市安佐動物公園。飼育係の仕事を紹介するパネルを展示▽鹿角ストラップ作り ２９日午前９時。本物の鹿の角を使ってストラップを作る。要申し込み...
-
展示
(4/17)
【広島市】公募 関西綜美会展２０２１ １８日まで、中区上幟町の県立美術館県民ギャラリー。洋画、日本画、水彩画、水墨画、書、工芸、写真、彫刻。Ｔｅｌ０８２（２６４）２０６４
-
講演・講座
(4/17)
【広島市】広島「資本論」を読む会 １８日午後１時半、西区己斐中の己斐公民館。カール・マルクスの「資本論」を読む。対象は中学生以上。会場費１００円。Ｔｅｌ０９０（２８０３）５４５５
-
ミュージアム
(4/15)
【広島市】県立美術館 冬の所蔵作品展 新収蔵作品を中心に ２５日まで。Ｔｅｌ０８２（２２１）６２４６