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リム改装で基本協定　２２年春開業へ、福山電業と市

2021/4/22 8:06
リム１階の改装後のイメージ。屋内でも自転車を押して歩けるなど開放的な空間を目指す（福山電業提供）

リム１階の改装後のイメージ。屋内でも自転車を押して歩けるなど開放的な空間を目指す（福山電業提供）

　福山市は２１日、昨年８月に閉店した大型複合商業施設エフピコＲｉＭ（リム）の１階部分を運営する事業候補者の福山電業（福山市昭和町）と基本協定を結んだ。７月をめどに本契約を結び、来年４月のオープンを目指す。
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