【速報】山口県で34人感染 下関市13人、防府市10人など 23日の新型コロナ
2021/4/23 15:47
山口県で23日、新たに男女34人の新型コロナウイルス感染が確認された。下関市13人、防府市10人、下松市と周南市が各３人、岩国市２人、山口市と周防大島町、大阪府が各１人。
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