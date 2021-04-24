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2021/4/24 9:23

　【広島市】藤登弘郎水彩画展「旧陸軍被服支廠から原爆の悲惨さを」　２５日まで、中区袋町の旧日本銀行広島支店。被爆建物「旧陸軍被服支廠（ししょう）」の絵３０点。Ｔｅｌ０８２（８８８）４７０５
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