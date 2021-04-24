【速報】島根県で新たに３人感染、計５人に ２４日の新型コロナ
2021/4/24 11:04
島根県は24日、新たに３人が新型コロナウイルスに感染したと発表した。出雲市在住の２人と、浜田市在住の１人という。
24日の県内での感染者は、松江市の発表分の２人と合わせ５人となった。県内での感染確認は５日連続で、計32人。
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