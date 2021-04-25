【速報】参院広島再選挙、午後３時現在の投票率15・10％

河井案里元参院議員の当選無効に伴う25日投開票の参院広島選挙区の再選挙で、広島県選管は、当日の推定投票率が同日午後３時現在で15・10％と発表した。２０１９年７月の参院選広島選挙区の同時刻の19・02％を３・92ポイント下回った。

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同日午後１時現在では11・94％。２０１９年７月の参院選広島選挙区の同時刻の14・08％を２・14ポイント下回った。

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