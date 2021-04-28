【速報】福山市で17人感染 28日の新型コロナ
2021/4/28 13:43
福山市は28日、市内で新たに17人の新型コロナウイルス感染者を確認したと発表した。
【関連記事】
広島県で変異株に２３人確認 計２５０人に 新型コロナ
広島県内の新型コロナ、26日は33人 30人超えは６日連続、広島市でクラスターも
福山市は28日、市内で新たに17人の新型コロナウイルス感染者を確認したと発表した。
【関連記事】
広島県で変異株に２３人確認 計２５０人に 新型コロナ
広島県内の新型コロナ、26日は33人 30人超えは６日連続、広島市でクラスターも
中国地方の新型コロナウイルス感染確認者数【グラフ】広島県の新型コロナウイルス感染者数と医療提供状況【グラフ】山口県の新型コロナウイルス感染者数と医療提供状況【グラフ】岡山県の新型コロナウイルス感染者...
福山市は28日、市内で新たに17人の新型コロナウイルス感染者を確認したと発表した。 【関連記事】広島県で変異株に２３人確認 計２５０人に 新型コロナ広島県内の新型コロナ、26日は33人 30人超えは...
広島市は28日、市内で新たに34人が新型コロナウイルスに感染したと発表した。新規感染者数が30人台となるのは１月20日以来。年代は20代が12人、30代が７人、40代が６人、50代が４人、10代と6...
米軍岩国基地（岩国市）は28日、基地関係者１人が新型コロナウイルスに感染したと発表した。
広島県内でも新型コロナウイルスの変異株による感染者が相次いでいる。県などが主に２月以降に調べたうち、変異株による感染と分かったのは４割に迫っている。８割に達した大阪府や兵庫県と比べるとまだ低いものの...