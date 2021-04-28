【速報】山口県で26人感染 28日の新型コロナ
2021/4/28 14:34
山口県で28日、新たに10〜90代の男女26人の新型コロナウイルス感染が確認された。周南市と下関市が各６人、岩国市４人、光、下松、防府、山口の４市が各２人、宇部市と山陽小野田市が各１人。
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