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【速報】山口県で26人感染、１日の新型コロナ　周南７人、岩国６人など

2021/5/1 14:42

山口県庁

　山口県は１日、新たに26人が新型コロナウイルスに感染したと発表した。周南市７人、岩国市、防府市が各６人、山口市３人、下関市２人、山陽小野田市、長崎県が各１人。

【グラフ】山口県の新型コロナウイルス感染者数と医療提供状況

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