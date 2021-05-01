【速報】山口県で26人感染、１日の新型コロナ 周南７人、岩国６人など
2021/5/1 14:42
山口県は１日、新たに26人が新型コロナウイルスに感染したと発表した。周南市７人、岩国市、防府市が各６人、山口市３人、下関市２人、山陽小野田市、長崎県が各１人。
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