【速報】広島県で６６人感染、１日の新型コロナ

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広島県庁
広島県内で１日、新たに66人の新型コロナウイルスの感染が発表された。広島市42人▽福山市６人▽三原市５人▽府中町３人▽東広島市、三次市各２人▽呉市、廿日市市、尾道市、江田島市、北広島町、坂町各１人。
【グラフ】広島県の新型コロナウイルス感染者数と医療提供状況
中国地方の新型コロナウイルス感染確認者数【グラフ】広島県の新型コロナウイルス感染者数と医療提供状況【グラフ】山口県の新型コロナウイルス感染者数と医療提供状況【グラフ】岡山県の新型コロナウイルス感染者...
広島県内で１日、新たに66人の新型コロナウイルスの感染が発表された。広島市42人▽福山市６人▽三原市５人▽府中町３人▽東広島市、三次市各２人▽呉市、廿日市市、尾道市、江田島市、北広島町、坂町各１人。...
鳥取県は１日、１人が新型コロナウイルスに感染したと発表した。県内の感染確認は３７４人となった。 【グラフ】鳥取県の新型コロナウイルス感染者数と医療提供状況
島根県は１日、新たに６人が新型コロナウイルスに感染したと発表した。居住地は安来市１人、邑南町２人、海士町３人。いずれも軽症で年代、性別は非公表。県内の医療機関に６人とも入院する予定。 【グラフ】島...
広島市は１日、市内の私立学校で新型コロナウイルスのクラスター（感染者集団）が発生したと明らかにした。35人の感染が判明したという。 【グラフ】広島県の新型コロナウイルス感染者数と医療提供状況 クラス...
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