【速報】広島県で６６人感染、１日の新型コロナ

広島県内で１日、新たに66人の新型コロナウイルスの感染が発表された。広島市42人▽福山市６人▽三原市５人▽府中町３人▽東広島市、三次市各２人▽呉市、廿日市市、尾道市、江田島市、北広島町、坂町各１人。

【グラフ】広島県の新型コロナウイルス感染者数と医療提供状況

