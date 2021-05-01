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鳥取県１人感染　１日新型コロナ

2021/5/1 19:56

鳥取県庁

　鳥取県は１日、１人が新型コロナウイルスに感染したと発表した。県内の感染確認は３７４人となった。　

【グラフ】鳥取県の新型コロナウイルス感染者数と医療提供状況


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