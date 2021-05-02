【速報】広島県内、２日は計85人感染　新型コロナ　３件のクラスターも判明

広島県内で２日、新たに85人の新型コロナウイルスの感染が発表された。広島市41人▽三原市15人▽福山市10人▽東広島市９人▽呉市４人▽尾道市、大竹市各２人▽廿日市市、府中町各１人。

また県東部であった会合と広島市内の２事業所で、計３件のクラスター（感染者集団）が明らかになった。

【グラフ】広島県の新型コロナウイルス感染者数と医療提供状況

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