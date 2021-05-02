【続報】福山市で新たに２人感染、広島県内は計８７人に ２日の新型コロナ

福山市で２日、新たに中学生１人と小学生１人の新型コロナウイルス感染が判明した。県内でのこの日の感染確認は計87人となった。

【関連記事】

【速報】広島県内、２日は計85人感染 新型コロナ ３件のクラスターも判明

広島市の私立学校でクラスター35人感染、体育館の換気が一因か １日は県内66人感染発表、新型コロナ

【グラフ】広島県の新型コロナウイルス感染者数と医療提供状況

