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【続報】福山市で新たに２人感染、広島県内は計８７人に　２日の新型コロナ　

2021/5/2 19:19

福山市役所

　福山市で２日、新たに中学生１人と小学生１人の新型コロナウイルス感染が判明した。県内でのこの日の感染確認は計87人となった。　

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