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【速報】山口県内で31人感染　７日の新型コロナ

2021/5/7 14:25

山口県庁

　山口県で７日、新たに10歳未満〜90代の男女31人の新型コロナウイルス感染が確認された。防府市10人、岩国市７人、下関市６人、山口市３人、柳井市、光市、周南市、宇部市、広島県が各１人。　

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