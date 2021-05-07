【速報】広島県内で87人感染、７日の新型コロナ
2021/5/7 18:32
広島県内で７日、新たに87人の新型コロナウイルス感染が発表された。居住地別は、広島市52人▽福山市14人▽三原市４人▽呉市、府中市、大竹市、廿日市市、世羅町各２人▽三次市、庄原市、東広島市、府中町、熊野町、安芸太田町、北広島町各１人。→【詳報】「広島県内で８７人感染、７日の新型コロナ ステージ４指標、４日連続で上回る」はこちら
広島県内で７日、新たに87人の新型コロナウイルス感染が発表された。居住地別は、広島市52人▽福山市14人▽三原市４人▽呉市、府中市、大竹市、廿日市市、世羅町各２人▽三次市、庄原市、東広島市、府中町、熊野町、安芸太田町、北広島町各１人。→【詳報】「広島県内で８７人感染、７日の新型コロナ ステージ４指標、４日連続で上回る」はこちら
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