【詳報】岡山県で１７１人感染 ３人死亡 笠岡の福祉施設でクラスター、１３日の新型コロナ
2021/5/13 18:17
岡山県で13日、男女１７１人の新型コロナウイルス感染が確認された。１日当たりの感染発表数では過去３番目の多さ。８日連続で１００人を超えた。倉敷市では感染者３人の死亡も発表された。県はこの日、笠岡市の社会福祉施設で同市初のクラスター（感染者集団）が発生したと認定した。
感染者の内訳は岡山市１０４人、倉敷市41人、総社市６人、笠岡市４人、真庭市３人、浅口、玉野、津山、瀬戸内市、早島町各２人、高梁、新見市、吉備中央町各１人。
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