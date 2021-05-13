【詳報】岡山県で１７１人感染　３人死亡　笠岡の福祉施設でクラスター、１３日の新型コロナ

岡山県で13日、男女１７１人の新型コロナウイルス感染が確認された。１日当たりの感染発表数では過去３番目の多さ。８日連続で１００人を超えた。倉敷市では感染者３人の死亡も発表された。県はこの日、笠岡市の社会福祉施設で同市初のクラスター（感染者集団）が発生したと認定した。

感染者の内訳は岡山市１０４人、倉敷市41人、総社市６人、笠岡市４人、真庭市３人、浅口、玉野、津山、瀬戸内市、早島町各２人、高梁、新見市、吉備中央町各１人。



【関連記事】

昼の外出自粛要請や休館 岡山県・市が追加対策、飲食時短の地域拡大

岡山県186人感染、２番目の多さ 12日新型コロナ

【グラフ】岡山県の新型コロナウイルス感染者数と医療提供状況