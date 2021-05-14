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【速報】広島県福山市で変異株114人確認　14日の新型コロナ

2021/5/14 15:21

福山市役所

　広島県福山市は14日、市内で４、５月に確認された新型コロナウイルス感染者のうち１１４人が変異株に感染していたと発表した。　

【グラフ】広島県の新型コロナウイルス感染者数と医療提供状況

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