【速報】広島県福山市で変異株114人確認 14日の新型コロナ
2021/5/14 15:21
広島県福山市は14日、市内で４、５月に確認された新型コロナウイルス感染者のうち１１４人が変異株に感染していたと発表した。
【関連記事】
広島県で219人感染、初の200人超え 福山市で過去最多、12日の新型コロナ
広島県は169人感染 ＧＷ中の成人式出席者も 11日の新型コロナ
広島県福山市は14日、市内で４、５月に確認された新型コロナウイルス感染者のうち１１４人が変異株に感染していたと発表した。
【関連記事】
広島県で219人感染、初の200人超え 福山市で過去最多、12日の新型コロナ
広島県は169人感染 ＧＷ中の成人式出席者も 11日の新型コロナ
山口県で14日、新たに58人の新型コロナウイルス感染が確認された。岩国市と防府市が各15人、下関市13人、山口市７人、周南市４人、柳井市と宇部市が各２人。 この日まで１週間の新規感染者数は３５５人で...
広島市教委は14日、新型コロナウイルスの感染拡大を受け、全ての市立小中高など２１３校と19幼稚園に対して、16日以降に予定している運動会や修学旅行、文化祭、野外活動などを当面延期するよう通知した。 ...
島根県内で15日に始まる東京五輪聖火リレーで、県は14日、新型コロナウイルスのクラスター（感染者集団）が発生した益田市のスタート、ゴール地点の入場を制限し、無観客で実施すると発表した。同市内の公道で...
政府は14日、新型コロナウイルスの緊急事態宣言の対象に、広島、岡山両県を急きょ追加する方針を決めた。これを受けて広島県は、感染拡大を防ぐ具体策の検討に入った。16日から31日までの宣言期間中、県内全...
マツダは14日、２０２２年３月期連結の業績予想を発表した。本業のもうけを示す営業利益は６５０億円と、前期実績の７・４倍に。純利益は３５０億円とし、２年ぶりの黒字を見込む。売上高予想は３兆４千億円で1...