広島三越やイオンモール、大型商業施設が土日休業など発表 広島緊急事態宣言
2021/5/16 13:47
広島県内の大型商業施設は16日、新型コロナウイルス対策の緊急事態宣言を受けて週末の休業や営業時間の短縮を相次いで発表した。床面積が１千平方メートル超の施設に午前５時〜午後８時の時短、同１万平方メートル超の施設に土日曜の休業を求めた県の要請に応じる。
【一覧表】ゆめタウンやフジなど今後の対応は
百貨店の広島三越（広島市中区）は、22日以降の土日曜と祝日は一部売り場を除いて臨時休業すると発表した。食品や化粧品などは営業を続ける。平日の営業時間も、19日以降は午後７時までに30分短縮する。
そごう広島店（同）は16日から、全館の営業を午後７時半までに短縮。次の土日曜についても対応の検討を進めている。
地場流通大手イズミ（東区）もこの日、広島県内のゆめタウンなど17店で、食品とドラッグ用品以外の売り場を午後８時までとする時短を始めた。
イオンモール広島府中（広島県府中町）とイオンモール広島祇園（安佐南区）、ジ・アウトレット広島（佐伯区）、広島段原ショッピングセンター（南区）は、次の土日曜から食料品など直営売り場を除く専門店と飲食店を臨時休館。平日の営業も午後８時までに短縮する。
山口県で16日、新たに37人の新型コロナウイルス感染が確認された。防府市11人、下関市９人、柳井市と山口市が各４人、岩国市３人、周南市と宇部市が各２人、萩市と宮城県が各１人。 【グラフ】山口県の新型...
広島県内の大型商業施設は16日、新型コロナウイルス対策の緊急事態宣言を受けて週末の休業や営業時間の短縮を相次いで発表した。床面積が１千平方メートル超の施設に午前５時〜午後８時の時短、同１万平方メート...
広島県は16日、新型コロナウイルス対応の緊急事態宣言の期間に入った。31日までの期間中、県内全域の酒やカラオケを提供する飲食店に休業を要請。県民に外出半減を呼び掛ける。広島市内の商店街などでは人通り...
島根県の東京五輪聖火リレーの２日目が16日、始まった。大田市をスタートし、出雲、雲南市、奥出雲、隠岐の島町、安来、松江市と県東部の７市町を、約90人のランナーが駆け抜け、聖火をつなぐ。 島根県の聖火...
広島市は16日、新たに１５５人が新型コロナウイルスに感染したと発表した。 【関連記事】広島県で最多239人感染、１人死亡 15日新型コロナ病床余裕なし「でも公的病院の使命」 患者急増･･･不安の声も...