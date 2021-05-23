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【速報】鳥取県２人感染　23日新型コロナ

2021/5/23 11:11

鳥取県庁

　鳥取県と鳥取市は23日、２人が新型コロナウイルスに感染したと発表した。　

　【グラフ】鳥取県の新型コロナウイルス感染者数と医療提供状況


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