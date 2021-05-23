【速報】広島市で120人感染　23日新型コロナ

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広島市役所
広島市は23日、新たに１２０人が新型コロナウイルスに感染したと発表した。感染者が１５０人を下回るのは２日連続となる。
【グラフ】広島県の新型コロナウイルス感染者数と医療提供状況
【23日 広島県内の新型コロナ発表】＜福山市＞ ＜呉市＞
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