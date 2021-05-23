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【速報】山口県で55人感染　下関市30人、山口市６人など　23日の新型コロナ

2021/5/23 14:55

山口県庁

　山口県で23日、新たに55人の新型コロナウイルス感染が確認された。下関市30人、山口市６人、岩国市５人、周南市４人、宇部市と防府市各３人、下松市、周防大島町、平生町、宮崎県が各１人。　


【関連記事】
山口県で３６人感染、１人死亡　２２日の新型コロナ

山口県で36人感染１人死亡　21日の新型コロナ、宇部９人、下関８人など

【グラフ】山口県の新型コロナウイルス感染者数と医療提供状況


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