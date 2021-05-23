【速報】山口県で55人感染 下関市30人、山口市６人など 23日の新型コロナ
2021/5/23 14:55
山口県で23日、新たに55人の新型コロナウイルス感染が確認された。下関市30人、山口市６人、岩国市５人、周南市４人、宇部市と防府市各３人、下松市、周防大島町、平生町、宮崎県が各１人。
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