【速報】岡山県で83人感染、23日の新型コロナ 100人下回るのは18日ぶり

岡山県で23日、新たに83人の新型コロナウイルス感染が確認された。１日当たりの感染者数が１００人を下回るのは、今月５日以来18日ぶり。

居住地別の内訳は、多い順に岡山市41人、倉敷市22人、津山市９人、高梁市３人、赤磐市２人、真庭、備前、井原、美作、新見の５市と和気町で各１人。津山市の感染者のうち６人は、クラスター（感染者集団）が確認された接待を伴う飲食店の従業員。真庭市の１人は、同じくクラスターが発生した高齢者施設の医療従事者。

また、死者４人も確認された。内訳は、倉敷市２人、岡山市と非公表各１人。