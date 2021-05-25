地域ニュース

香月婦美子さん（かづき・ふみこ＝洋画家香月泰男の妻、香月泰男美術館名誉館長）

2021/5/25 18:59

　22日死去、１０３歳。山口市出身。自宅は長門市三隅下。葬儀は24日、近親者で済ませた。喪主は次男理樹（みちき）さん。
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