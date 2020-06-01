地域ニュース

原爆資料館が約３カ月ぶりに開館　入場制限の整理券配布（2020年６月１日掲載）

2020/6/1 9:42
再開した原爆資料館で整理券を受け取る来館者（１日午前８時３０分）

再開した原爆資料館で整理券を受け取る来館者（１日午前８時３０分）

　新型コロナウイルスの影響で臨時休館していた原爆資料館（広島市中区）が１日午前８時半、約３カ月ぶりに開館した。感染防止のため、来館者の密集や密接を避けながらの再開。入り口には開館前から入場者を制限する整理券を求める人の姿があった。
（ここまで 115文字/記事全文 442文字）

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