地域ニュース
原爆資料館が約３カ月ぶりに開館 入場制限の整理券配布（2020年６月１日掲載）
2020/6/1 9:42
新型コロナウイルスの影響で臨時休館していた原爆資料館（広島市中区）が１日午前８時半、約３カ月ぶりに開館した。感染防止のため、来館者の密集や密接を避けながらの再開。入り口には開館前から入場者を制限する整理券を求める人の姿があった。
（ここまで 115文字/記事全文 442文字）
会員限定の記事です
この記事の写真
あなたにおすすめの記事
アーカイブの最新記事
-
【地図】中国地方に拠点を置く指定暴力団４団体の構成員数 (5/25)
【記事】 暴力団員、最少を更新 中国地方４団体、条例・コロナ背景
-
【グラフ】中国地方に拠点がある指定暴力団４団体の構成員、準構成員などの推移 (5/25)
【記事】 暴力団員、最少を更新 中国地方４団体、条例・コロナ背景
-
【グラフ】大規模買収事件で何が最も問題だと思うか (5/25)
【記事】 大規模買収事件、最大の問題は １億５０００万円「説明ない」 中国新聞社・ヤフーアンケート【決別 金権政治】 中国新聞社・ヤフー共同調査の結果
-
【グラフで見る】鳥取県の新型コロナウイルス感染者数と医療提供状況
(5/25)
８.直近１週間の陽性者数（人口10万人当たり）の比較次のグラフがあります。各項目をクリックでジャンプします。１.鳥取県の感染者数と死者数の推移（月別）２.市町村別の感染確認者数（累計・月別）３.新規...
-
【グラフで見る】岡山県の新型コロナウイルス感染者数と医療提供状況
(5/25)
８.直近１週間の陽性者数（人口10万人当たり）の比較次のグラフがあります。各項目をクリックでジャンプします。１.直近の新規感染確認者数の推移２.市町村別の感染確認者数（累計・月別）３.岡山県の感染者...