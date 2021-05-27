【速報】広島県福山市で10人感染　27日の新型コロナ

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福山市役所
広島県福山市は27日、市内で新たに10人の新型コロナウイルス感染を確認したと発表した。
【グラフ】広島県の新型コロナウイルス感染者数と医療提供状況
広島県福山市は27日、市内で新たに10人の新型コロナウイルス感染を確認したと発表した。 【グラフ】広島県の新型コロナウイルス感染者数と医療提供状況
山口県で27日、新たに34人の新型コロナウイルス感染が確認された。下関市10人、岩国市と周南市が各６人、長門市４人、防府市、山口市、宇部市、山陽小野田市が各２人。 【グラフ】山口県の新型コロナウイル...
広島市は27日、新たに１０９人が新型コロナウイルスに感染したと発表した。 併せて市内の介護事業所でクラスター（感染者集団）が発生したと公表した。21日に従業員１人の感染が判明した後、23、24日に計...
島根県は27日、新たに６人が新型コロナウイルスに感染したと発表した。居住地は雲南市が５人、益田市が１人だった。 雲南市によると、同市の感染者のうち、４人は市役所職員で、26日に再検査をして陽性と分か...
中国地方の新型コロナウイルス感染確認者数【グラフ】広島県の新型コロナウイルス感染者数と医療提供状況【グラフ】山口県の新型コロナウイルス感染者数と医療提供状況【グラフ】岡山県の新型コロナウイルス感染者...
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