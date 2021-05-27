トピックス

【速報】広島県福山市で10人感染　27日の新型コロナ

2021/5/27 14:32

福山市役所

　広島県福山市は27日、市内で新たに10人の新型コロナウイルス感染を確認したと発表した。　

【グラフ】広島県の新型コロナウイルス感染者数と医療提供状況


  • 次の記事へ

 あなたにおすすめの記事

トピックスの最新記事
一覧