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空港近く、ホテルを併設　エスプリ・アレナ　デュッセルドルフ（ドイツ）【都市とスポーツ　第１部　夢の器〜欧州から】都市機能＜３＞（2013年３月８日掲載）

2013/3/8 12:39
スタジアムが見えるホテルのレストランでくつろぐ宿泊客

スタジアムが見えるホテルのレストランでくつろぐ宿泊客

　▽立地生かし貸事務所も

　ドイツ西部の経済都市、デュッセルドルフ中心部から電車で１５分。エスプリ・アレナは国際空港から約３キロ、国内最大級のメッセ会場に隣接する。その立地条件を最大限に生かし、ホテルと事務所スペースを併設しているのが特徴だ。
（ここまで 120文字/記事全文 948文字）

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