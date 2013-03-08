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空港近く、ホテルを併設 エスプリ・アレナ デュッセルドルフ（ドイツ）【都市とスポーツ 第１部 夢の器〜欧州から】都市機能＜３＞（2013年３月８日掲載）
2013/3/8 12:39
▽立地生かし貸事務所も
ドイツ西部の経済都市、デュッセルドルフ中心部から電車で１５分。エスプリ・アレナは国際空港から約３キロ、国内最大級のメッセ会場に隣接する。その立地条件を最大限に生かし、ホテルと事務所スペースを併設しているのが特徴だ。
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