【速報】山口県で16人感染 下関市７人、宇部市４人など 28日の新型コロナ

山口県で28日、新たに16人の新型コロナウイルス感染が確認された。下関市７人、宇部市４人、岩国市と周南市が各２人、山口市１人。

【グラフ】山口県の新型コロナウイルス感染者数と医療提供状況

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