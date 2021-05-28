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【速報】山口県で16人感染　下関市７人、宇部市４人など　28日の新型コロナ

2021/5/28 13:09

山口県庁

　山口県で28日、新たに16人の新型コロナウイルス感染が確認された。下関市７人、宇部市４人、岩国市と周南市が各２人、山口市１人。　

【グラフ】山口県の新型コロナウイルス感染者数と医療提供状況

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