岡山県48人感染、１人死亡　29日新型コロナ

岡山県などは29日、県内で新たに新型コロナウイルスに感染した１人の死亡と48人の感染を発表した。

感染者の内訳は岡山市30人、倉敷市10人、高梁市４人、玉野市２人、赤磐市と矢掛町が各１人。１人の死亡は県の発表で、居住地は非公表。

【グラフ】岡山県の新型コロナウイルス感染者数と医療提供状況