岡山県48人感染、１人死亡 29日新型コロナ
2021/5/29 16:58
岡山県などは29日、県内で新たに新型コロナウイルスに感染した１人の死亡と48人の感染を発表した。
感染者の内訳は岡山市30人、倉敷市10人、高梁市４人、玉野市２人、赤磐市と矢掛町が各１人。１人の死亡は県の発表で、居住地は非公表。
岡山県などは29日、県内で新たに新型コロナウイルスに感染した１人の死亡と48人の感染を発表した。
感染者の内訳は岡山市30人、倉敷市10人、高梁市４人、玉野市２人、赤磐市と矢掛町が各１人。１人の死亡は県の発表で、居住地は非公表。
島根県は29日、６人が新型コロナウイルスに感染したと発表した。居住地は大田市が５人、出雲市が１人。県はこの日、軽症者たちの療養施設の運用を開始した。これまでは、感染者はすべて医療機関に入院する運用を...
広島県内で29日、新たに１０３人の新型コロナウイルス感染が発表された。 【グラフ】広島県の新型コロナウイルス感染者数と医療提供状況【関連記事】緊急宣言延長でどうなる？ 飲食店協力金の上乗せ撤廃、大型...
岡山県などは29日、県内で新たに新型コロナウイルスに感染した１人の死亡と48人の感染を発表した。 感染者の内訳は岡山市30人、倉敷市10人、高梁市４人、玉野市２人、赤磐市と矢掛町が各１人。１人の死亡...
山口県で29日、新たに21人の新型コロナウイルス感染が確認された。下関市７人、宇部市４人、岩国市３人、光市、山口市、防府市が各２人、和木町１人。 【グラフ】山口県の新型コロナウイルス感染者数と医療提...
広島県福山市は29日、市内で新たに７人の新型コロナウイルス感染を確認したと発表した。 【グラフ】広島県の新型コロナウイルス感染者数と医療提供状況