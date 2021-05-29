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岡山県48人感染、１人死亡　29日新型コロナ

2021/5/29 16:58

岡山県庁

　岡山県などは29日、県内で新たに新型コロナウイルスに感染した１人の死亡と48人の感染を発表した。

　感染者の内訳は岡山市30人、倉敷市10人、高梁市４人、玉野市２人、赤磐市と矢掛町が各１人。１人の死亡は県の発表で、居住地は非公表。　

【グラフ】岡山県の新型コロナウイルス感染者数と医療提供状況


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