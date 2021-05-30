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【続報】福山市２人感染　30日新型コロナ

2021/5/30 14:59

福山市役所

　広島県福山市は30日、新たに２人の新型コロナウイルス感染を確認したと発表した。30代の職業非公表と会社員の男性各１人でいずれも軽症。　

【グラフ】広島県の新型コロナウイルス感染者数と医療提供状況


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