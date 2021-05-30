【続報】福山市２人感染　30日新型コロナ

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福山市役所
広島県福山市は30日、新たに２人の新型コロナウイルス感染を確認したと発表した。30代の職業非公表と会社員の男性各１人でいずれも軽症。
【グラフ】広島県の新型コロナウイルス感染者数と医療提供状況
広島県内で30日、新たに79人の新型コロナウイルス感染が発表された。１日当たりの新規感染者数が１００人を割ったのは、７日の90人以来、23日ぶり。発表主体別は広島市51人、県25人、福山市２人、呉市...
岡山県などは30日、県内で新たに27人が新型コロナウイルスに感染したと発表した。内訳は岡山市９人、倉敷市12人、玉野市と美作市が各２人、真庭市と早島町が各１人。 岡山市は、市内の高齢者施設でクラスタ...
広島県福山市は30日、新たに２人の新型コロナウイルス感染を確認したと発表した。30代の職業非公表と会社員の男性各１人でいずれも軽症。 【グラフ】広島県の新型コロナウイルス感染者数と医療提供状況
山口県で30日、新たに８人の新型コロナウイルス感染が確認された。下関市３人、岩国、山口、防府、宇部、長門の５市が各１人。 【グラフ】山口県の新型コロナウイルス感染者数と医療提供状況【関連記事】山口県...
広島県内で30日正午現在、新たに52人の新型コロナウイルス感染が発表された。広島市が51人、呉市が１人で、福山市と県はこれから発表を予定している。１日当たりの新規感染者数としては７日の90人以来、2...
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