【続報】福山市２人感染 30日新型コロナ

広島県福山市は30日、新たに２人の新型コロナウイルス感染を確認したと発表した。30代の職業非公表と会社員の男性各１人でいずれも軽症。

【グラフ】広島県の新型コロナウイルス感染者数と医療提供状況

