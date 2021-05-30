岡山県27人感染、高齢者施設などでクラスター　30日新型コロナ

岡山県などは30日、県内で新たに27人が新型コロナウイルスに感染したと発表した。内訳は岡山市９人、倉敷市12人、玉野市と美作市が各２人、真庭市と早島町が各１人。

岡山市は、市内の高齢者施設でクラスター（感染者集団）が新たに発生したと公表。30日までに利用者５人と従業員２人の計７人の感染を確認した。倉敷市も、市内の医療機関でクラスターが発生し、同日までに６人の感染を確認したと明らかにした。



【グラフ】岡山県の新型コロナウイルス感染者数と医療提供状況

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