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【速報】広島県内79人感染、23日ぶり100人下回る　30日新型コロナ

2021/5/30 17:02

広島県庁

　広島県内で30日、新たに79人の新型コロナウイルス感染が発表された。１日当たりの新規感染者数が１００人を割ったのは、７日の90人以来、23日ぶり。発表主体別は広島市51人、県25人、福山市２人、呉市１人。→【詳報】広島県内79人感染、1週間前から50.6％減「気緩めず警戒を」　

【グラフ】広島県の新型コロナウイルス感染者数と医療提供状況

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