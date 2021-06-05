催し・おでかけ
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2021/6/5 8:24
【広島市】Ｄｅａｒ Ｇｒｅｅｎｆｉｅｌｄ 緑の息吹を感じるシターコンサート ６日午前１１時、午後４時半、広島市佐伯区皆賀のｍｉｎａｇａｒｔｅｎ（ミナガルテン）。「Ｄｅａｒ Ｇｒｅｅｎｆｉｅｌｄ」「Ｇｒｅｅｎｓｌｅｅｖｅｓ」「Ｓａｌｌｙ ｇａｒｄｅｎ」「Ｓｃａｒｂｏｒｏｕｇｈ Ｆａｉｒ」「庭の千草」「スコットランドの釣鐘草」「ラヴェンダーの咲く庭で」ほか。シター／白井朝香。２０００円。要申し込み。Ｔｅｌ０８０（４１６７）６４９１
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