【速報】広島県内47人感染、39日ぶり50人下回る　５日新型コロナ

広島県内で５日、新たに47人の新型コロナウイルス感染が確認された。50人を下回るのは４月27日以来、39日ぶり。

内訳は、広島市29人▽庄原市５人▽呉市、東広島市各２人▽竹原市、福山市、廿日市市、安芸高田市、府中町、海田町、熊野町、安芸太田町、北広島町の各１人。中等症１人、軽症41人、無症状５人だった。

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