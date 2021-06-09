【速報】山口県で15人感染、宇部市８人など ９日の新型コロナ

山口県で９日、新たに15人の新型コロナウイルス感染が確認された。居住地は宇部市８人、山口市４人、下関市２人、長門市１人。

【グラフ】山口県の新型コロナウイルス感染者数と医療提供状況

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