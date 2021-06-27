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【速報】尾道で最大６人に低濃度ワクチン接種

2021/6/27 11:03

　尾道市は27日、新型コロナウイルスの高齢者向けのワクチン接種で、最大６人に濃度が低いワクチンを打った可能性があると発表した。市によると、集団接種会場の市瀬戸田福祉保健センター（瀬戸田町）で26日午後２〜５時に接種を受けた人に可能性がある。　

【表】中国地方の新型コロナウイルスワクチン接種数（県別）

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