【速報】広島市で５人感染 27日の新型コロナ
2021/6/27 11:19
広島市は27日、新たに５人が新型コロナウイルスに感染したと発表した。
【関連記事】
広島県で５人感染、広島市や廿日市市 10人未満は２カ月半ぶり 26日の新型コロナ
大規模ワクチン接種会場４カ所新設 広島県方針、一般向け７月中旬から
広島市は27日、新たに５人が新型コロナウイルスに感染したと発表した。
【関連記事】
広島県で５人感染、広島市や廿日市市 10人未満は２カ月半ぶり 26日の新型コロナ
大規模ワクチン接種会場４カ所新設 広島県方針、一般向け７月中旬から
広島市は27日、新たに５人が新型コロナウイルスに感染したと発表した。 【グラフ】広島県の新型コロナウイルス感染者数と医療提供状況【関連記事】広島県で５人感染、広島市や廿日市市 10人未満は２カ月半ぶ...
尾道市は27日、新型コロナウイルスの高齢者向けのワクチン接種で、最大６人に濃度が低いワクチンを打った可能性があると発表した。市によると、集団接種会場の市瀬戸田福祉保健センター（瀬戸田町）で26日午後...
中国地方の新型コロナウイルス感染確認者数【グラフ】広島県の新型コロナウイルス感染者数と医療提供状況【グラフ】山口県の新型コロナウイルス感染者数と医療提供状況【グラフ】岡山県の新型コロナウイルス感染者...
▽安全協定 周辺に疑念 「福祉車両が確保できればそれで解決とは考えていない。むしろ県内で関心が高いのは安全協定の問題だ」。鳥取県の平井伸治知事が記者会見で語気を強めた。５月２０日、松江市内での山陰両...
次の衆院選広島１区は社民党広島県連合が公認予定の候補者を決めたことで、野党共闘の行方が焦点となる。ほかに立憲民主党県連が擁立方針を示し、共産党は候補者を決定済み。調整は、各党本部間のやりとりに委ねら...