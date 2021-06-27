【速報】広島県内６人感染　27日新型コロナ

広島県内で27日、さらに１人の新型コロナウイルス感染が発表された。県内のこの日の新規感染者数は６人となった。居住地別は広島市５人、廿日市市１人。症状別は軽症４人、無症状２人という。

【グラフ】広島県の新型コロナウイルス感染者数と医療提供状況

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