【速報】広島県内６人感染 27日新型コロナ
2021/6/27 17:18
広島県内で27日、さらに１人の新型コロナウイルス感染が発表された。県内のこの日の新規感染者数は６人となった。居住地別は広島市５人、廿日市市１人。症状別は軽症４人、無症状２人という。
【関連記事】
広島県で５人感染、広島市や廿日市市 10人未満は２カ月半ぶり 26日の新型コロナ
大規模ワクチン接種会場４カ所新設 広島県方針、一般向け７月中旬から
広島県内で27日、さらに１人の新型コロナウイルス感染が発表された。県内のこの日の新規感染者数は６人となった。居住地別は広島市５人、廿日市市１人。症状別は軽症４人、無症状２人という。
【関連記事】
広島県で５人感染、広島市や廿日市市 10人未満は２カ月半ぶり 26日の新型コロナ
大規模ワクチン接種会場４カ所新設 広島県方針、一般向け７月中旬から
尾道市は27日、新型コロナウイルスの高齢者向けワクチン接種で、最大６人にワクチンを希釈する生理食塩水だけを接種した可能性があると発表した。健康被害の恐れはないという。 市によると、接種した可能性があ...
広島県内で27日、さらに１人の新型コロナウイルス感染が発表された。県内のこの日の新規感染者数は６人となった。居住地別は広島市５人、廿日市市１人。症状別は軽症４人、無症状２人という。 【グラフ】広島県...
岡山県で27日、倉敷市に住む１人の新型コロナウイルス感染が明らかになった。県内の感染確認は７５８７人となった。 【グラフ】岡山県の新型コロナウイルス感染者数と医療提供状況
山口県で27日、新たに２人の新型コロナウイルス感染が確認された。居住地は下関市と宇部市。
広島市は27日、新たに５人が新型コロナウイルスに感染したと発表した。→【県内続報】さらに1人感染、県内6人に 【グラフ】広島県の新型コロナウイルス感染者数と医療提供状況【関連記事】広島県で５人感染、...