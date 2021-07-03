地域ニュース

小川正恵さん（おがわ・まさえ＝小川政彦福山市副市長の母）

2021/7/3 16:37

　３日死去、85歳。府中市出身。自宅は福山市駅家町上山守。通夜は４日午後６時から、葬儀は５日午後１時から、いずれも福山市駅家町倉光58、ＪＡ福山市葬祭センター駅家ホールで。喪主は次男政彦（まさひこ）さん。
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