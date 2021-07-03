地域ニュース
小川正恵さん（おがわ・まさえ＝小川政彦福山市副市長の母）
2021/7/3 16:37
３日死去、85歳。府中市出身。自宅は福山市駅家町上山守。通夜は４日午後６時から、葬儀は５日午後１時から、いずれも福山市駅家町倉光58、ＪＡ福山市葬祭センター駅家ホールで。喪主は次男政彦（まさひこ）さん。
（ここまで 98文字/記事全文 98文字）
会員限定の記事です
あなたにおすすめの記事
訃報・おくやみの最新記事
- お悔やみ申し上げます（７月３日） (7/3)
- 小川正恵さん（おがわ・まさえ＝小川政彦福山市副市長の母） (7/3)
- お悔やみ申し上げます（７月２日） (7/2)
- 堀忠雄さん（ほり・ただお＝広島大名誉教授、心理学・睡眠学） (7/1)
- お悔やみ申し上げます（７月１日） (7/1)
- ワクチン集団接種、クレドや福屋広島駅前店など追加へ 広島市 [中国地方のニュース] (7/3)
- 海自のPS1、唯一の展示機体を撤去へ 山口県周防大島 [中国地方のニュース] (7/2)
- 【陸上】女子１００障害の木村、広大大学院に入学 「二刀流」で東京五輪目指す [地域スポーツ] (10/21)
- 【陸上】女子ハードル界けん引の木村、今季で引退 [地域スポーツ] (1/13)
- 【東京五輪・パラ】女子１００障害、青木・木村らが代表 女子５０００に萩谷 [地域スポーツ] (7/2)