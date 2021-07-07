地域ニュース
おいでよシルバニア村へ ８日から三次の奥田美術館、1000点展示
2021/7/7 22:07
約４０年にわたって根強い人気がある動物の家族や家、家具のおもちゃを集めた「シルバニアファミリー展」（中国新聞社など主催）が８日、三次市東酒屋町の奥田元宋・小由女美術館で開幕する。同館で７日、内覧会があった。
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