おいでよシルバニア村へ　８日から三次の奥田美術館、1000点展示

約４０年にわたって根強い人気がある動物の家族や家、家具のおもちゃを集めた「シルバニアファミリー展」（中国新聞社など主催）が８日、三次市東酒屋町の奥田元宋・小由女美術館で開幕する。同館で７日、内覧会があった。

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