地域ニュース

おいでよシルバニア村へ　８日から三次の奥田美術館、1000点展示

2021/7/7 22:07
子どもたちに人気の「シルバニアファミリー」の世界を楽しむ内覧会参加者

子どもたちに人気の「シルバニアファミリー」の世界を楽しむ内覧会参加者

　約４０年にわたって根強い人気がある動物の家族や家、家具のおもちゃを集めた「シルバニアファミリー展」（中国新聞社など主催）が８日、三次市東酒屋町の奥田元宋・小由女美術館で開幕する。同館で７日、内覧会があった。
（ここまで 104文字/記事全文 608文字）

会員限定の記事です
  • 無料登録して続きを読む
  • ログインする
  • 前の記事へ
  • 次の記事へ

 あなたにおすすめの記事

同じ日のニュースの記事
一覧

地域・写真ニュース アクセスランキング