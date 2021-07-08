【地震速報】山口、愛媛で震度３

８日午前１時25分ごろ、山口県と愛媛県で震度３の地震があった。気象庁によると、震源地は伊予灘で、震源の深さは約50キロ。地震の規模はマグニチュード（Ｍ）４・３と推定される。

各地の震度は次の通り。

震度３＝柳井、周防大島平野、周防大島東和庁舎、田布施、平生（山口）宇和島三間、久万高原（愛媛）

震度２＝広島羽衣、広島西区、広島安佐南区、広島安佐北区、広島安芸区、呉音戸中学校、呉二河、呉東消防、呉下蒲刈、呉豊浜、呉川尻、呉蒲刈、呉安浦、呉豊、竹原、三原本郷、尾道向島、大竹、東広島、東広島西条、廿日市大野、廿日市津田、安芸高田、安芸高田向原、江田島大柿、江田島能美、府中町、熊野、坂町、大崎上島中野、大崎上島東野、世羅西上原（広島）山口秋穂、下松市役所、岩国、岩国横山、岩国玖珂阿山、岩国由宇、岩国周東、岩国玖珂支所、光、光岩田、柳井大畠、上関（山口）松山、松山富久、松山北条、松山中島、今治、今治大西、今治菊間、今治吉海、今治上浦、宇和島吉田、八幡浜五反田、八幡浜保内、西条、大洲肱川、大洲長浜、大洲市役所、西予、西予市役所、砥部、内子平岡、伊方、松野（愛媛）土佐町、いの長沢（高知）姫島（大分）など

震度１＝益田市役所（島根）倉敷下津井（岡山）福山、三次、三次三和、安芸太田（広島）山口、萩、周南（山口）三好池田（徳島）観音寺、多度津（香川）宇和島、新居浜（愛媛）高知、宿毛（高知）北九州小倉南横代東（福岡）大分新春日（大分）など