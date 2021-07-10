【速報】島根県で出雲市在住の１人感染　10日の新型コロナ

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島根県庁
島根県は10日、出雲市在住の１人が新たに新型コロナウイルスに感染したと発表した。
【関連記事】島根県で初のＬ４５２Ｒ変異株に２人感染 ９日新型コロナ デルタ株の可能性
島根県出雲市在住の１人感染 ８日の新型コロナ
【グラフ】島根県の新型コロナウイルス感染者数と医療提供状況
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