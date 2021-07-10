【速報】山口県２人感染　10日新型コロナ

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山口県庁
山口県で10日、新たに２人の新型コロナウイルス感染が確認された。居住地は周南市と下関市で各１人。
ＪＲ西日本広島支社は10日、大雨の影響で運休していた呉線の竹原―広間の運転を再開すると発表した。竹原発広行きは午後２時52分、広発竹原行きは同４時14分から再開する。竹原―三原間が終日運休している影...
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島根県は10日、出雲市在住の１人が新たに新型コロナウイルスに感染したと発表した。 【関連記事】島根県で初のＬ４５２Ｒ変異株に２人感染 ９日新型コロナ デルタ株の可能性島根県出雲市在住の１人感染 ８日...
中国地方の新型コロナウイルス感染確認者数【グラフ】広島県の新型コロナウイルス感染者数と医療提供状況【グラフ】山口県の新型コロナウイルス感染者数と医療提供状況【グラフ】岡山県の新型コロナウイルス感染者...
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