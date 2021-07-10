呉線の竹原―広を再開へ ＪＲ広島支社

ＪＲ西日本広島支社は10日、大雨の影響で運休していた呉線の竹原―広間の運転を再開すると発表した。竹原発広行きは午後２時52分、広発竹原行きは同４時14分から再開する。竹原―三原間が終日運休している影響で本数は通常の半数程度になる見込み。