呉線の竹原―広を再開へ　ＪＲ広島支社

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ＪＲ西日本広島支社
ＪＲ西日本広島支社は10日、大雨の影響で運休していた呉線の竹原―広間の運転を再開すると発表した。竹原発広行きは午後２時52分、広発竹原行きは同４時14分から再開する。竹原―三原間が終日運休している影響で本数は通常の半数程度になる見込み。
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山口県で10日、新たに２人の新型コロナウイルス感染が確認された。居住地は周南市と下関市で各１人。
広島市は10日、新たに４人が新型コロナウイルスに感染したと発表した。内訳は40代が２人、20代と30代が各１人。３人が軽症で、１人は無症状という。 【関連記事】広島県で10人感染、９日の新型コロナ ...
島根県は10日、出雲市在住の１人が新たに新型コロナウイルスに感染したと発表した。 【関連記事】島根県で初のＬ４５２Ｒ変異株に２人感染 ９日新型コロナ デルタ株の可能性島根県出雲市在住の１人感染 ８日...
中国地方の新型コロナウイルス感染確認者数【グラフ】広島県の新型コロナウイルス感染者数と医療提供状況【グラフ】山口県の新型コロナウイルス感染者数と医療提供状況【グラフ】岡山県の新型コロナウイルス感染者...
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