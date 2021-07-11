広島県内８人感染、広島市・福山市・東広島市　11日新型コロナ

広島県内で11日、新たに８人の新型コロナウイルス感染が発表された。広島市５人、福山市２人、東広島市１人で、全員軽症という。１桁となったのは２日連続。１週間前の４日（７人）と比べて14・３％増え、前週の同じ曜日を２日ぶりに上回った。

広島市の５人は20代３人、40代２人。市の直近１週間の新規感染者数（人口10万人当たり）は１・９人。21日連続で10人を割り、ステージ３（感染急増）の指標15人を31日連続で下回った。

福山市の２人は、いずれも40代の会社員男性。東広島市の１人も40代。

呉市は２日連続でゼロだった。

【グラフ】広島県の新型コロナウイルス感染者数と医療提供状況

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