【速報】広島県内、１５日は１１人感染　新型コロナ

広島県内で15日、新たに11人の新型コロナウイルス感染が発表された。２桁は２日連続となる。居住地別は広島市６人、呉市３人、福山市２人で、全員が軽症という。

【詳報】広島県内は１１人 ２日連続で２桁 １５日の新型コロナ

