【速報】広島県内、１５日は１１人感染　新型コロナ

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広島県庁
広島県内で15日、新たに11人の新型コロナウイルス感染が発表された。２桁は２日連続となる。居住地別は広島市６人、呉市３人、福山市２人で、全員が軽症という。
【詳報】広島県内は１１人 ２日連続で２桁 １５日の新型コロナ
広島県内で15日、新たに11人の新型コロナウイルス感染が発表された。２桁は２日連続となる。１週間前の８日（９人）と比べて22・２％増え、前週の同じ曜日を２日連続で上回った。居住地別は広島市６人、呉市...
広島県内で15日、新たに11人の新型コロナウイルス感染が発表された。２桁は２日連続となる。居住地別は広島市６人、呉市３人、福山市２人で、全員が軽症という。 【詳報】広島県内は１１人 ２日連続で２桁 ...
呉市は15日、市内で新たに40代、50代、80代の３人が新型コロナウイルスに感染したと発表した。うち50代は呉市議会の光宗等市議（54）で、同市議会での感染者は初めて。市によると、３人はいずれも軽症...
山口県で15日、新たに１人の新型コロナウイルス感染が確認された。居住地は下関市。
福山市は15日、市内で新たに２人の新型コロナウイルスの感染を確認したと発表した。
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