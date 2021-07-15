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【速報】広島県内、１５日は１１人感染　新型コロナ

2021/7/15 16:24

広島県庁

　広島県内で15日、新たに11人の新型コロナウイルス感染が発表された。２桁は２日連続となる。居住地別は広島市６人、呉市３人、福山市２人で、全員が軽症という。　

【詳報】広島県内は１１人　２日連続で２桁　１５日の新型コロナ


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