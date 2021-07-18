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【速報】広島市で７人感染　18日の新型コロナ

2021/7/18 11:20

広島市役所

　広島市は18日、新たに７人が新型コロナウイルスに感染したと発表した。20代、30代、50代が各２人、40代が１人。軽症６人、無症状１人という。

　市内の直近１週間の新規感染者数（人口10万人当たり）は４・４人で広島県独自の警戒基準値の４・０人を上回っている。　

【グラフ】広島県の新型コロナウイルス感染者数と医療提供状況

【グラフ】広島市中心部の人出の状況

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