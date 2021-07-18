【速報】広島市で７人感染 18日の新型コロナ
2021/7/18 11:20
広島市は18日、新たに７人が新型コロナウイルスに感染したと発表した。20代、30代、50代が各２人、40代が１人。軽症６人、無症状１人という。
市内の直近１週間の新規感染者数（人口10万人当たり）は４・４人で広島県独自の警戒基準値の４・０人を上回っている。
【関連記事】
広島県内１６日、感染は１６人 前週を３日連続上回る 新型コロナ
広島市は18日、新たに７人が新型コロナウイルスに感染したと発表した。20代、30代、50代が各２人、40代が１人。軽症６人、無症状１人という。
市内の直近１週間の新規感染者数（人口10万人当たり）は４・４人で広島県独自の警戒基準値の４・０人を上回っている。
【関連記事】
広島県内１６日、感染は１６人 前週を３日連続上回る 新型コロナ
東広島市高屋町で18日午後２時ごろから、約２８９０世帯が停電した。中国電力ネットワークが原因を調べている。
山口県で18日、新たに２人の新型コロナウイルス感染が確認された。居住地は周南市、宇部市。 【関連記事】山口県で６人感染、17日の新型コロナ山口県４人感染 16日新型コロナ【グラフ】山口県の新型コロナ...
広島県福山市は18日、市内で新たに８人の新型コロナウイルス感染を確認したと発表した。 【関連記事】広島県は16人感染、２桁は４日連続 17日の新型コロナ 広島県内１６日、感染は１６人 前週を３日連続...
広島市は18日、新たに７人が新型コロナウイルスに感染したと発表した。20代、30代、50代が各２人、40代が１人。軽症６人、無症状１人という。 市内の直近１週間の新規感染者数（人口10万人当たり）は...
鳥取県は18日、15人が新型コロナウイルスに感染したと発表した。いずれも県西部での確認。 【グラフ】鳥取県の新型コロナウイルス感染者数と医療提供状況【関連記事】米子松蔭、学校関係者が新型コロナ感染 ...