【地震情報】岡山県で震度３、広島県東部で震度２　山口、島根、鳥取は震度１

18日午後２時35分ごろ、徳島県北部を震源とする強い揺れが発生した。震源の深さは50キロメートル、地震の規模（マグニチュード）は４・４と推定される。気象庁によると、この地震による津波の心配はないという。

中国地方の震度は次の通り。

【震度３】岡山県 倉敷市児島小川町

【震度２】広島県 神石高原町油木、世羅町西上原、福山市沼隈町、福山市東桜町、福山市松永町、尾道市御調町、尾道市瀬戸田町、尾道市向島町、尾道市因島土生町▽岡山県 岡山美咲町西川、矢掛町矢掛、早島町前潟、浅口市金光町、浅口市鴨方町、浅口市天草公園、真庭市禾津、真庭市下方、新見市千屋実、新見市唐松、高梁市松原通、高梁市備中町、高梁市原田南町、井原市芳井町、井原市井原町、笠岡市笠岡、笠岡市殿川、玉野市宇野、倉敷市船穂町、倉敷市玉島阿賀崎、倉敷市水島北幸町、倉敷市真備町、倉敷市白楽町、倉敷市下津井、倉敷市沖、倉敷市新田、岡山市南区浦安南町、岡山市南区片岡、岡山市北区足守、

【震度１】山口県 岩国市横山、防府市西浦▽広島県 神石高原町高光、神石高原町小畠、世羅町小国、世羅町東神崎、大崎上島町東野、大崎上島町木江、大崎上島町中野、北広島町有田、北広島町都志見、熊野町役場、海田町上市、府中町大通り、江田島市能美町、江田島市大柿町、安芸高田市甲田町、安芸高田市美土里町、安芸高田市向原町、安芸高田市八千代町、安芸高田市向原町長田、廿日市市大野、東広島市河内町、東広島市豊栄町、東広島市福富町、東広島市西条栄町、東広島市黒瀬町、庄原市中本町、庄原市口和町、庄原市総領町、庄原市高野町、庄原市東城町、庄原市西城町大佐、三次市吉舎町、三次市君田町、三次市三良坂町、三次市三和町、三次市三次町、三次市十日市中、府中市上下町上下、府中市府川町、福山市神辺町、福山市新市町、福山市鞆町、福山市内海町、福山市駅家町、尾道市久保、三原市久井町、三原市大和町、三原市館町、三原市円一町、竹原市中央、呉市豊町、呉市安浦町、呉市川尻町、呉市豊浜町、呉市下蒲刈町、呉市広、呉市二河町、広島市安芸区中野、広島市安佐北区可部南、広島市西区己斐、広島市東区福田、広島市中区羽衣町▽岡山県 吉備中央町豊野、吉備中央町下加茂、岡山美咲町久木、鏡野町上齋原、鏡野町富西谷、鏡野町井坂、新庄村役場、和気町矢田、和気町尺所、浅口市寄島町、真庭市落合垂水、真庭市久世、真庭市美甘、真庭市蒜山下福田、真庭市蒜山下和、真庭市豊栄、真庭市勝山、真庭市下呰部、赤磐市周匝、赤磐市松木、赤磐市町苅田、赤磐市上市、瀬戸内市長船町、瀬戸内市邑久町、備前市東片上、備前市福田、備前市伊部、新見市大佐小阪部、岡山県 新見市哲西町矢田、新見市哲多町本郷、新見市神郷下神代、新見市新見、高梁市成羽町、高梁市有漢町、高梁市川上町、総社市清音軽部、総社市地頭片山、総社市中央、井原市美星町、津山市中北下、岡山市東区西大寺南、岡山市中区浜、岡山市北区大供、岡山市北区新屋敷、岡山市北区桑田町▽島根県 邑南町瑞穂支所、邑南町下口羽、美郷町都賀本郷、川本町川本、奥出雲町三成、奥出雲町横田、雲南市木次町里方、雲南市三刀屋町三刀屋、雲南市掛合町掛合、雲南市大東町大東、安来市伯太町東母里、浜田市三隅町三隅、松江市八雲町西岩坂▽鳥取県 日南町霞、日南町生山、米子市東町