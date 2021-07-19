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【高校総体】＜競技日程と会場＞
高校生アスリートの祭典、全国高校総体（インターハイ）が７月２５日から８月２４日まで、福井、新潟など北信越５県を主会場に３０競技が開催される。広島県からは男女約５５０人が出場する。日程と会場は次の通り。
【バスケットボール】男子＝２５〜３０日、女子＝８月１０〜１５日・新潟県長岡市アオーレ長岡ほか
【陸上】２８日〜８月１日、福井県営陸上競技場
【ソフトボール】女子＝２８〜３１日、男子＝８月３〜６日・福井県敦賀市総合運動公園野球場ほか
【バレーボール】女子＝２８〜３１日、男子＝８月３〜６日・いしかわ総合ＳＣほか
【ソフトテニス】男子＝２９〜３１日、女子＝８月２〜４日・石川県能都健民テニスコートほか
【弓道】２９日〜８月１日・新潟県立武道館
【少林寺拳法】３０日〜８月１日・長野県立武道館
【テニス】８月２〜８日・長野県松本市浅間温泉庭球公園ほか
【相撲】８月６〜８日・新潟県糸魚川市民総合体育館
【柔道】８月８〜１２日・長野市真島総合スポーツアリーナ
【ボクシング】８月８〜１３日・福井県営体育館
【体操】８月９〜１１日・新潟県上越市リージョンプラザ上越
【剣道】８月９〜１２日・いしかわ総合ＳＣ
【バドミントン】８月９〜１３日・富山県高岡市竹平記念体育館ほか
【なぎなた】８月１０〜１２日・石川県白山市松任総合運動公園体育館
【重量挙げ】８月１０〜１３日・福井県小浜市民体育館
【フェンシング】８月１１〜１４日・福井県越前市ＡＷ―Ｉスポーツアリーナ
【空手】８月１３〜１５日・富山県上市町丸山総合公園総合体育館
【セーリング】８月１３〜１６日・和歌山セーリングセンター
【卓球】８月１３〜１７日・富山市総合体育館
【ホッケー】８月１４〜１８日・富山県小矢部市小矢部ホッケー場ほか
【サッカー】男子＝８月１４〜２２日、女子＝１８〜２２日・福井県坂井市テクノポート福井総合公園スタジアムほか
【ボート】８月１６〜１９日・福井県立久々子湖漕艇場
【ハンドボール】８月１６〜２１日・福井県営体育館ほか
【競泳・飛び込み】８月１７〜２０日・長野市長野運動公園総合市民プール
【水球】８月１７〜２０日・長野東高
【カヌー】８月１８〜２１日・福井県あわら市北潟湖特設カヌーコース
【自転車】８月２０〜２３日・福井競輪場ほか
【アーチェリー】８月２０、２１日・福井県鯖江市東公園陸上競技場
【登山】８月２０〜２２日・福井・勝山高ほか
【新体操】８月２１、２２日・新潟市東総合ＳＣ
【レスリング】８月２１〜２４日・福井県おおい町総合運動公園体育館
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高校生アスリートの祭典、全国高校総体（インターハイ）が７月２５日から８月２４日まで、福井、新潟など北信越５県を主会場に３０競技が開催される。広島県からは男女約５５０人が出場する。選手団のメンバーを紹...
高校生アスリートの祭典、全国高校総体（インターハイ）が７月２５日から８月２４日まで、福井、新潟など北信越５県を主会場に３０競技が開催される。広島県からは男女約５５０人が出場する。日程と会場は次の通り...